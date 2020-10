Beretta: "Maldini e Colombo? Sono giovani e hanno buone qualità ma non devono avere troppe pressioni"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Mario Beretta, allenatore e consigliere FIGC in quota AIAC ed ex coordinatore del settore giovanile rossonero, ha parlato di Maldini e Colombo. Queste le sue parole: "Maldini e Colombo? Hanno qualità e potranno avere una carriera di livello. Sono giovani e non si può pretendere che facciano ciò che fa Ibra. Non vanno caricati di troppe responsabilità.