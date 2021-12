Bergomi promuove Tonali: "Mi sta piacendo molto, ha fatto il salto di qualità"

Beppe Bergomi, intervistato da ilgiornale.it, ha raccontato chi sono i giocatori che lo hanno impressionato di più nel girone di andata di Serie A: "Davanti sicuramente Vlahovic, lo conosco bene fin dal suo arrivo in Primavera a Firenze, è davvero un fenomeno. In difesa mi piace molto Bremer del Torino, è forte fisicamente, veloce e non ha paura dell'uno contro uno. In mezzo al campo sicuramente Frattesi è la vera rivelazione di questa prima parte del campionato. Faccio questi nomi perché mi sembrerebbe scontato dire Brozovic o altri. Un altro che mi sta piacendo molto è Tonali che ha fatto il salto di qualità".