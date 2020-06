Berlusconi: "Kakà, Suso e Ibra tentati dal Monza. Spero ancora nel brasiliano"

Dalle colonne de Il Cittadino, Silvio Berlusconi ha svelato alcuni retroscena di mercato legati al Monza: "Volevo una squadra solo italiana, ma poi Galliani mi ha ricordato che nel Milan c’erano i tre olandesi e allora mi ha convinto. Ma in futuro vorrei ancora una squadra senza stranieri. Kakà, Suso e Ibra? Tutti e tre sono stati tentati di venire con noi, il più vicino al Monza è stato Kakà: la cosa non si è poi realizzata per suoi motivi familiari che non gli hanno consentito di lasciare San Paolo. Ma la pratica non è ancora del tutto archiviata. Io ancora ci spero".