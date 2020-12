Bianchi: "Il Milan ha un rendimento al di sopra delle aspettative"

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' l'ex giocatore Rolando Bianchi ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan è in un momento importante. Sta facendo un cammino eccezionale. Sta arrivando verso la fine della prima parte del campionato e sta incominciando in parte a patire la prima stanchezza fisica. E' una squadra costruita per fare un buon campionato ma non per vincerlo. E' al di sopra delle aspettative il suo rendimento"