Biasin: "Il Milan sta costruendo qualcosa di buono con Pioli, non butterei via tutto"

Fabrizio Biasin, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato così di Ralf Rangnick e di Stefano Pioli: "Rangnick è un allenatore che ama scoprire da sé i giocatori e questa cosa incuriosisce e spaventa i tifosi. Per me il Milan sta costruendo qualcosa di buono con Pioli, non butterei via tutto. Dopo un inizio un po' stentato, adesso la squadra è a regime, gioca per lui e il Milan dovrebbe pensarci bene prima di fare l'ennesima rivoluzione. Rangnick arriva se può portare il suo staff e decidere tutto".