Biasin: "Kessie ha dato una lezione a tutti quelli che pensano che i giocatori inseguano solo i soldi"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, Fabrizio Biasin ha parlato della scelta di Kessie di rinnovare con il Milan. Queste le sue parole: "Il centrocampista del Milan, attualmente impegnato a Tokyo, ha fatto quello che tutti i tifosi rossoneri speravano facesse: una vera e propria “dichiarazione d’amore” e in questo modo ha dato una bella lezione a tutti quelli che “ormai vanno tutti solo dove c’è il grano!”. Il grano è importante, certo, e Kessiè avrà il suo bell’aumento, ma poi c’è altro. Se pensi che un club ti possa far star bene, non hai paura ad esporti (ogni riferimento a giocatori “scaduti” o in scadenza non è puramente casuale). Ebbravo Frank"