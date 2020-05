Intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio 24, Fabrizio Biasin ha parlato dell'infortunio di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Non riesco a immaginare un Ibrahimovic che ritorna in tempi brevi, il polpaccio è una cosa seria. Le sensazione è che la società non abbia intenzione di arrivare a un rinnovo e possa prendere la palla al balzo"