Biasin sul Milan: "Non immaginavo una rivoluzione di questo genere. Cutrone? I rossoneri dovevano riuscire a monetizzare di più"

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha parlato così a Radio Sportiva del mercato del Milan: "Non immaginavo una rivoluzione di questo genere, fatta in funzione del nuovo tecnico. Maldini e Boban dovranno essere bravi anche nelle uscite, riuscendo a guadagnare più di quello che stanno facendo al momento. Cutrone? Non sarà mai un attaccante di primissimo piano, ma aveva determinate caratteristiche e la possibilità di crescere: non sarà un altro Paloschi. Il Milan doveva riuscire a monetizzare di più: quella cifra lì sul mercato inglese è veramente bassa".