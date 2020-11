Bierhoff sul Milan: "Felice per la vittoria nel derby"

L’ex attaccante rossonero, Oliver Bierhoff, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco il suo pensiero sul Milan attuale: "Sono felice, vincere il derby è importante. Non è il Milan di una volta, però sono segnali positivi su cui continuare. Primi in campionato e primi in Europa, significa che c’è fiducia e in questi tempi difficili per tutti, se hai un buon gruppo, una certa mentalità può essere un’annata sì, positiva. I tanti '99 presenti in rosa possono essere un segnale: il 1999 è stata una buona annata. Sono stato orgoglioso di far parte di quella squadra che vinse lo Scudetto".