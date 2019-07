Boban e il ritorno al Milan: "Questa è forse la più grande sfida sportiva della mia vita"

Ieri, poco prima dell'allenamento a Milanello, Zvonimir Boban, nuovo Chief Football Officer del Milan, ha commentato così il suo ritorno in rossonero da dirigente: "Quanto mi è costato lasciare la Fifa? Niente, questa è forse la più grande sfida sportiva della mia vita. Già un anno fa c’era stata una telefonata, ma con i Mondiali e la Var non era il tempo giusto. Questa sarà una stagione di cambiamento, l’allenatore, senza coppe europee, potrà lavorare meglio. Adesso dobbiamo investire bene, per far sì che si possa costruire bene" riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport.