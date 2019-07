Boban: "Tra me e Maldini tanti valori condivisi, idee calcistiche simili e sul Milan uguali. Massara? Porterà ampiezza nel conoscere i giocatori"

Zvone Boban, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato così dei colleghi Maldini e Massara: “Con Paolo c’è un rapporto fraterno da tantissimi anni. Siamo rimasti in contatto anche dopo le nostre carriere. C’è tanta amicizia e rispetto, tanti valori condivisi, tante idee calcistiche simili, tante idee sul Milan uguali. Su questo non avevo nessun dubbio. Frederic non lo conoscevo. Abbiamo avuto il primo meeting con lui con cui abbiamo chiuso subito. È una persona per bene, che capisce il calcio e ci dà ampiezza nel conoscere i giocatori, conosce quelli dello Zimbabwe bene quanto quelli di Francia e Svezia”