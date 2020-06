Boga: "Sono pronto per nuove sfide. La Serie A è un campionato adatto al mio stile di gioco"

Intervenuto ai microfoni di 'Telefoot', l'esterno neroverde Jeremie Boga ha parlato della sua carriera e del futuro che lo aspetterà nella prossima stagione. Il classe 97' è seguito da molte squadre tra cui il Milan. Queste le sue parole: “La permanenza al Sassuolo non è ancora definitiva. Ho parlato con il mister Roberto De Zerbi per capire. Sono pronto per nuove sfide, che siano in Italia o all’estero, ma potrei anche rimanere a Sassuolo. ne parleremo a fine stagione in accordo con la società. Penso che la Serie A sia adatta a me, mi sono trovato bene nel calcio italiano. Sto disputando la mia migliore stagione, come dicono i numeri”.