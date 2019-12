Bologna, Skorupski: "Mihajlovic importante ma la sua assenza non deve essere una scusa"

Presente alla conferenza stampa prima di Bologna-Milan, Lukasz Skorupski portiere dei felsinei ha risposto a diverse domande. Alla questione sul cambio di atteggiamento con la presenza di Mihajlovic, il polacco ha risposto così:

"Da fuori sembra che sia cambiato tutto ma in realtà non è così. Abbiamo lavorato bene anche con lo staff. Se siamo andati male in campo è colpa nostra, dovevamo stare sempre sul pezzo ma purtroppo non ci siamo risuciti"