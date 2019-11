Bonaventura a MTV: "Segnare è stata una grande emozione. Le prestazioni ci sono, abbiamo intrapreso la strada giusto"

Nel post-partita di Milan-Napoli, Giacomo Bonaventura ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:

Sul gol: "Sono contento, rientravo a San Siro da titolare dopo tanto tempo e segnare è stata una grande emozione. Stiamo giocando bene, le parestazioni ci sono, quindi abbiamo intrapreso la strada giusta".

Sull'infortunio: "E' stata dura, ma sapevo che sarebbe arrivato il mio momento. Mi mancavano certe emozioni. Oggi è stata una bella giornata".

Sul ruolo in campo: "Per me è uguale, l'importante è sapere sempre cosa il mister vuole da me in campo. Non c'è problema a giocare a centrocampo o in attacco per me".

Sulla partita: "Di positivo stasera c'è sicuramente la prestazione, siamo stati attenti tatticamente e ci siamo mossi bene insieme. L'avevamo preparata molto bene. Di negativo c'è che nel secondo tempo avevamo più spazio, con un po' di lucidità in più avremmo potuto creare qualche occasione in più".