Bonaventura: "Il mister ci chiede di essere aggressivi in avanti"

Intervistato da Milan TV, Jack Bonaventura ha parlato così delle idee di gioco di Stefano Pioli: "Pioli, secondo me, ha la voglia di aggredire la squadra avversaria più alta e di essere vicino agli uomini in modo da correre più in avanti e meno all'indietro. Alcune volte le squadre avversarie riescono ad uscire dal primo pressing e anche gli esterni devono correre molto indietro, ovviamente. Contro il Napoli non è successo tanto, fortunatamente. Se l'esterno deve correre tanto fino all'area, poi è difficile fare la giocata giusta per attaccare. Il mister ci chiede di essere aggressivi in avanti e questo dobbiamo fare".