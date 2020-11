Bonera su Ibrahimovic: "Si è presentato come sempre da capo gruppo. Kessie rigorista? Lo ha detto Ibra e alzo le mani"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan, Daniele Bonera ha parlato così della condizione di Ibrahimovic e sulla scelta del rigorista. Queste le sue parole: "Aveva bisogno di staccare anche mentalmente, si è presentato come sempre da capo gruppo, sappiamo la sua importanza. La squadra è cresciuta in tutti i suoi elementi come responsabilità e cultura del lavoro. Vedere i giocatori che tornavano dalla nazionale solo per salutare e fare terapie mi ha riempito di orgoglio. Kessie rigorista? "Lo ha detto Ibra, alzo le mani, se lo ha detto lui sarà Franck.(ride, ndr)."