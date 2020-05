Borghi esalta Leao: "E' il progetto sportivo più importante del Milan"

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato di Rafael Leao e l'occasione per mettersi in mostra dopo l'infortunio di Ibrahimovic: "Leao è una punta particolare. Non è un attaccante esterno, non è trequartastita ma è un numero 9. In questo momento Leao è il progetto sportivo più importante del Milan, perchè è giovane e ha dimostrato di essere un talento importante. Mi sembra ingeneroso bocciare un giocatore così giovane per una serie di partite in cui non si è visto quello che ci si aspettava".