Borghi sulla coppia Ibra-Leao: "Li vedo bene, Ibrahimovic può essere un tutor efficace per Leao"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Stefano Borghi, giornalista di DAZN, ha parlato della coppia Ibra-Leao. Queste le sue parole: "Sembra che abbiano subito legato. Ibrahimovic può essere un tutor molto efficace, perché Leao sul piano tecnico è indiscutibile, è un giocatore con potenzialità veramente alte. La cosa che non mi aveva convinto negli ultimi mesi era un certo tipo di attitudine, a volte il linguaggio del corpo, a volte certe espressioni. Mentre avere di fianco uno come Ibrahimovic che ti stimola minuto dopo minuto credo che sia qualcosa di estremamente utile per la sua crescita, e anche sul piano tecnico, Leao, è un attaccante assoluto che però può integrarsi bene e creare una partnership molto efficace, mi sembra una coppia che ha tutte le carte in regola per funzionare”.