Borini a Sky: "Partenza di Higuain? La viviamo normalmente. Sta dimostrando di essere un professionista, ha fatto di tutto per giocare in Supercoppa"

Intervistato da Sky Sport, Fabio Borini ha parlato così della partenza di Gonzalo Higuain dal Milan: “La viviamo come sempre nello spogliatoio. Non si sa cosa sia vero o no se non si parla con lui ma si tende a non parlarne per non invadere la privacy. Sta dimostrando di essere professionista, si presenta sempre in allenamento e fa quello che faceva prima, come in finale che ha recuperato dalla febbre e ce l'ha messa tutta per essere della partita. Non ha gettato la spugna”