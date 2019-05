Borini per il MatchProgram: "Noi dobbiamo fare il Milan e la Juve fare la Juve"

Fabio Borini ha risposto a cinque domande esclusive a Milan TV per il Match Program di Milan-Frosinone, consultabile sul sito ufficiale del club rossonero.

Sulla corsa alla Champions: "Se noi pensiamo a fare il Milan ed essere il Milan le partite si vincono. Bisogna sperare che la Juve faccia la Juve e vinca la partita".

Su cosa ha convinto Gattuso a dargli fiducia: "L'aiuto che ho dato alla squadra nel momento di difficoltà, come nella settimana di ritiro. Ho detto le cose come stavano senza fare tanti giri di parole, essendo molto diretto. Come mi alleno tutti i giorni, l'allenamento rispecchia la partita. Chi va forte in campo lo fa anche durante la settimana".

Sul momento più duro e più bello della stagione: "Il momento più duro è stato non riuscire ad andare avanti in Europa League, sarebbe stato bello andare avanti. Anche la sconfitta in Supercoppa, avrebbe portato entusiasmo ed un trofeo in più. Il momento più bello diciamo che lo sto aspettando".

Sui tifosi: "Un ringraziamento speciale per il seguito che abbiamo avuto, specialmente in trasferta. Sono state trasferte difficili e anche lunghe. Il terzo anello aperto è qualcosa in più, fa capire che non solo il Milan è da Champions ma anche i tifosi".

Sulla stagione: "E' stata una stagione sudata, dobbiamo vincere le partite e ora sperare negli altri".