Brahim: "Ibrahimovic è una leggenda del Milan. Indossare il suo vecchio numero è un onore"

Intervenuto ai canali ufficiali del club, il neo-arrivo Brahim Diaz ha parlato delle prime impressione al suo arrivo in rossonero e di altre tante tematiche. Queste le sue parole su Ibrahimovic:

Sul giocatore che gli piace in particolare: "Ce ne sono tanti, non riuscirei a sceglierne uno. Giocatori che fanno ruoli diversi e che sanno fare la differenza. Al momento penso solo a me e a come poter aiutare la squadra. Ibrahimovic? Indossare il numero che ha avuto la scorsa stagione è un onore. Ne consegue molta pressione, ma è una cosa che mi piace perché è una leggenda del Milan e quest’anno la difenderò con passione. Voglio fare un calcio che emozioni e che faccia divertire i tifosi del Milan. È un onore per me indossare questa maglia”.