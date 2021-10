Brahim spiega: "Sto facendo quello che mi piace: arrivo di più in area e aumentano goal e assist"

Brahim Diaz, numero 10 rossonero, si è così espresso a Radio Marca (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sulla sua collocazione in campo: "Sto facendo quello che mi piace di più: giocare a calcio e divertirmi in campo. Quando hai continuità ti senti più sicuro, anche fisicamente stai meglio. Sto cercando di arrivare molto di più in area ed i gol ed assist stanno aumentando. Mi sento più a mio agio perchè vedo più spazi, giocare con entrambi i piedi mi permette di uscire bene da entrambi i lati. Mi piace avere la palla tra i piedi, puntare l’avversario e creare pericoli".