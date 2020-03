Brambati: "Rinvii? Il calcio è niente di fronte a certi problemi"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Massimo Bramabti, ex calciatore, ha parlato della situazione rinvii. Queste le sue parole: "Il calcio è niente rispetto a certi problemi. Io avrei bloccato tutto già da tempo. La situazione è surreale in Italia, ci sono persone chiuse in casa in diverse zone. Queste polemiche fanno ridere ma anche vergognare. Mettersi a discutere di orari, quando ci sono medici in prima linea che rischiano tutti i giorni, dovrebbe far riflettere. Deve intervenire il Governo. Tutta la situazione è stata gestita male".