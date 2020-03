Brocchi: "Ibra al Monza? I tifosi sbagliano a pensare che non sia possibile"

Cristian Brocchi, ex rossonero ed allenatore del Monza, è intervenuto su TeleLombardia e ha parlato a proposito del sogno ibra per la sua squadra, attualmente in Serie C: "Nella testa dei tifosi del Monza c'è solo una cosa sbagliata: pensare che questo non sia possibile. Io penso che in questo momento in Italia i tifosi del Monza sono fra le tifoserie più fortunate, perché avere una società come quella che abbiamo noi, che ha grandissime ambizioni e ha una forza importante, io penso che si debbano sentire privilegiati. Devo essere sincero, guardo i nostri ragazzi della curva e vedo la passione e l'amore che stanno dando per questa squadra perché sono i primi che hanno capito la fortuna che hanno in questo momento e quello che potrebbe succedere a Monza".