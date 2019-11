Bucchioni su Piatek: "Il modo di giocare del Milan non lo aiuta. Se dovesse arrivare Ibra..."

Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Sportiva, ha rilasciato queste parole su Kris Piatek: "L'anno scorso sembrava un fenomeno assoluto, ma la cifra pagata è eccessiva tanto quanto lo è definirlo un bidone. In questo momento fatica di suo, ma certo non lo aiuta il modo di giocare del Milan. Mi sembra che con Pioli, il Milan abbia più personalità, come testimoniano le ultime partite. Lo vedo in crescita. In questo contesto, anche Piatek sarà avvantaggiato. Se dovesse arrivare Ibra, come sembra, fossi nel Milan mi fare qualche domanda su Piatek. Tenendolo in panchina, si rischia di perderlo definitivamente".