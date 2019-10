Buffa: "Il Milan ha deciso di voler perdere quando ha ceduto Thiago Silva"

Ai microfoni di Le Fonti Tv, Federico Buffa ha spiegato quando secondo lui è iniziato la crisi del Milan degli ultimi anni: "Il Milan ha deciso di voler perdere quando ha ceduto Thiago Silva. L'hanno ceduto in maniera incerimoniosa, dolentissima, sottovalutando quello che stavano facendo. Quando tu cedi un giocatore così forte, così giovane e così leader naturale rinunci a vincere perchè gli effetti, sia il karma che quelli tecnici, si sono poi abbattuti sulla squadra che dall'anno successivo non è più andata in Champions League. Quindi, quella che sembrava una cessione apparentemente interessante dal punto di vista economico si è poi rivelata il più grande boomerang della storia del Milan recente e, in generale, uno dei principali errori della storia del club".