Buriani: "Milan e Napoli devono fare punti per evitare la bassa classifica"

Ruben Buriani, doppio ex di casa Napoli e Milan è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in merito alla gara tra la squadra di Ancelotti e i rossoneri: "A Napoli la situazione è un po' difficile, specie perché non arrivano i risultati. Penso che Milan-Napoli sarà una bella partita, devono entrambe fare punti per evitare la bassa classifica".

Milan? Il Milan è stato costruito male spendendo tanto, era meglio farlo ma comprando buoni elementi.

Difesa a tre con Caldara e Conti? Hanno pagato infortuni importanti e ci vuole pazienza per evitare ricadute. Pioli valuterà le situazioni migliori, dovrà pensare a come risolvere la partita".