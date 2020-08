Cagni: "Milan, terrei sempre Ibra"

Mister Luigi Cagni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del momento, a partire dal mercato.

Il Milan rinnova con Ibra...

"So che se ho un bel rapporto con Ibra, come lo ha Pioli, tutta la vita me lo tengo. Ibra vuole vincere, è intelligente, se c'è un bel rapporto come fai a non rinnovare? Logico, non puoi costruire la squadra attorno a lui. Ma se ho giocatori di questo tipo, li tengo".