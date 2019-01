Calabria a Sky: "E' il momento migliore della mia carriera, la Juve non è imbattibile. Non c'è un problema Higuian, è il nostro CR7"

Davide Calabria ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky:

Sul suo momento: "Credo sia il momento migliore della mia carriera. Il 2018 è stato importante, ho giocato tante partite e ho trovato con grande continuità. Devo ringraziare Gattuso per la fiducia che mi ha dato".

Su Maldini: "Maldini è sempre stato il mio idolo. Sapere che è lì a bordo campo a guardare gli allenamenti, ti fa dare sempre il 100%".

Sulla Juventus: "Sarà difficile batterla, ma non è impossibile. Quest'anno è migliorata ancora, quindi sarà ancora più difficile. Non è imbattibile comunque, lo abbiamo dimostrato anche Doha che, anche partendo da sfavoriti, la partita inizia dallo 0-0. Daremo il 100%".

Su Higuain: "Quando è arrivato, ho detto subito al mio procuratore che non avevo mai visto un attaccante così forte. Uno come lui è sempre meglio averlo in squadra che contro. Un attaccante vive per il gol, e quando non segna si può deprimere. Lui però ha sempre segnato in carriera. Non c'è un problema Higuian. Lui è il nostro Cristiano Ronaldo, ha dato prestigio e qualcosa in più alla squadra in generale. Ha vinto tanto, ha tanta esperienza" ".