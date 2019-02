Calabria a Sport Mediaset: "Rigore Kolarov-Suso? È evidente, non trovo spiegazioni. Certi errori col VAR..."

Davide Calabria, nel post gara di Roma-Milan, ha parlato così a Sport Mediaset della gestione arbitrale del match: “Ero sicuro del rigore, avevo chiesto anche all’arbitro di guardare al VAR. Poi ho visto che ha alzato il braccio e pensavo fosse fuorigioco, ma in realtà non c’era nulla. È un mancato fischio che non mi spiego nemmeno io, esiste il VAR e non capisco questi errori”.