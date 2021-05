Calabria: "Dobbiamo tornare in alto che per il Milan è la normalità"

Alla pagina "Cronache di spogliatoio" su You Tube, Davide Calabria ha parlato così della rinascita del Milan: "Siamo cresciuti insieme negli ultimi anni. E' stato un percorso lungo e difficile, gli ultimi anni sono stati difficili per tutti. Ci sono state diverse società, per noi giocatori non è stato semplice. Per tornare grandi, serviva una società solida. Dobbiamo tornare in alto che per il Milan è la normalità".