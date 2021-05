Calabria: "Giocare per il Milan era il mio sogno"

"Giocare per il Milan era il mio sogno, ora l’obiettivo è vincere con questa maglia". Lo ha dichiarato Davide Calabria a Sportweek. "Penso di avere le qualità per giocare qui - ha aggiunto il giovane terzino rossonero - soprattutto la forza mentale, la resilienza, la voglia di rimanere in questa squadra. Posso diventare più forte in tutto, sono ancora relativamente giovane. Giocare in Champions League sarà un bel salto".