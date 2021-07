Calabria: "Giocare senza tifosi è diverso ma non cambia totalmente il rendimento di una squadra"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni de 'Il Giornale' Davide Calabria ha parlato di tante tematiche tra cui le partite senza tifosi e le squadre favorite per la prossima stagione. Queste le sue parole: "È vero: giocare negli stadi vuoti è come praticare un altro sport. Ma che possa provocare una così grande differenza di rendimento, mi sembra esagerato. Per gli allenatori dall'Inter è uscito uno molto bravo, Conte, e ne è arrivato uno, altrettanto bravo, Inzaghi. La sorpresa è stata Mourinho. Vedo bene anche Spalletti. L'unica cosa che non ho capito è quel che è successo con Gattuso e sono dispiaciuto».