Calabria: "Lo scorso anno difficoltà personali, pensai anche di cambiare percorso"

Davide Calabria, intervistato da Carlo Pellegatti per StarCasinò Sports, ha raccontato il difficile periodo che ha attraversato un anno fa: "Lo scorso anno ho avuto dei momenti di difficoltà personali, non ho avuto troppo aiuto ma non l'ho neanche cercato. Ho cercato di non farmi influenzare dalle voci, un ragazzo di 22/23 può passare un periodo di appannamento, la squadra non stava andando bene e anche a livello personale ne risenti. Ho anche pensato se fosse il percorso giusto in quel momento, mi sono autoconvinto che non avrei dovuto mollare. Devi sbattertene ed andare per la tua strada. Nessuno mi ha regalato niente e ne sono uscito".