Calabria su Lazio-Milan: "I giorni in meno di recupero ci hanno penalizzato, bravi a subire gol"

Ai microfoni di Sky, Davide Calabria ha commentato così il pareggio di ieri contro la Lazio: "Abbiamo affrontato una grande squadra, non era in un periodo positivo, ma era una grande sfida e loro hanno dato qualcosina in più. Siamo stati un po' meno bravi noi, forse i giorni in meno di recupero ci hanno penalizzato. In fase di costruzione abbiamo perso qualche pallone di troppo, loro ci hanno pressato tanto. Siamo stati bravi e fortunati a non subire gol".