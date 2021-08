Calabria sul mercato: "È lento, ma la società si è mossa bene. Ci manca ancora qualcuno"

Davide Calabria, terzino rossonero, si è così espresso a SkySport sul mercato: "Non aver cambiato allenatore è un fatto positivo perché possiamo portare avanti il lavoro fatto negli ultimi mesi, la mentalità e il gioco che abbiamo. La società si è mossa bene, in anticipo, manca ancora qualcuno. E' stato un mercato lento, ma gli ultimi mesi non hanno fatto bene alla società. Poi comunque siamo contenti così: stiamo facendo tutti bene".