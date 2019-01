Luca Calamai è intervenuto a Radio Sportiva e sul Milan ha rilasciato queste dichiarazioni: "Se il Milan arriva quarto, Gattuso ha ottime possibilità di rimanere. Merita un grandissimo applauso per quello che ha fatto. Calhanoglu? Inutile avere attaccanti se non hai chi li mette in condizione per fare gol".