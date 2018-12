Çalhanoglu a MTV: "Avranno una grande spinta dal pubblico, siamo pronti a tutto"

Nel pre gara di Olympiacos-Milan, Hakan Çalhanoglu ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "C'è grande emozione, loro sono sempre forti in casa e servirà una grande prestazione questa sera. Bisogna aiutarci in tutti i reparti e segnare al momento giusto, altrimenti con la loro pressione possono essere pericolosi. Ma ho fiducia in me e tutti i miei compagni, possiamo vincere. Loro cavalcheranno la spinta del pubblico, ma siamo abituati al boato di San Siro".