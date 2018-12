Calhanoglu: "Gattuso soffre come tutti noi per questa situazione. Siamo sulla stessa barca"

Protagonista del format '5 domande a...', Hakan Çalhanoglu ha parlato così al match program di acmilan.com del momento di Gennaro Gattuso: "Il mister è stato un giocatore come noi e soffre per questa situazione. Siamo tutti sulla stessa barca. Siamo una squadra, si perde e si vince insieme. Non dobbiamo arrenderci, giochiamo per il mister, per la squadra e per il club. Dobbiamo pensare solo ai tre punti, il mister ci è sempre molto vicino ed è normale che sia arrabbiato. Lo capisco perché vuole vedere i risultati, ma stiamo avendo un po' di sfortuna. A Frosinone abbiamo creato molto ma la palla non voleva entrare".