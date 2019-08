Calogero (DAZN) e il ruolo di Leao: "Può fare meglio da seconda punta"

In merito alla posizione in campo di Rafael Leao, Andrea Calogero, telecronista di DAZN, ha dichiarato ai microfoni di Milannews.it: "Secondo me, in questo momento, può fare meglio da seconda punta. Ma può fare tranquillamente anche la prima. Certo, in Italia, dove su trentotto partite, trenta sono contro squadre che si difendono nella loro metà campo, potrebbe fare un po’ più di fatica, proprio per quei movimenti spalle alla porta che ancora non ha. Da seconda punta, potendo svariare e andare a cercare la posizione, credo possa fare molto meglio".