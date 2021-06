Cammarata su Tonali: "Passare dal Brescia al Milan non è facile"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Cammarata, allenatore ed ex attaccante, ha parlato così di Sandro Tonali: "E' un ragazzo giovane, passare dal Brescia al Milan non è semplice, ha bisogno di ambientarsi. E' comunque uno dei giovani più interessanti in Italia e al Milan può far bene il prossimo anno".

Per lui meglio andare a giocare in una squadra con meno pressioni o restare al Milan?

"Non so cosa voglia fare il Milan. Fossi in lui resterei al Milan: ci sono tante competizioni, avrà spazio e può maturare prima".