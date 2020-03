Cannavaro: "Il Coronavirus si batte facendo comunità"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Cannavaro, rientrato nei giorni scorsi in Cina, per parlare dell’emergenza Coronavirus: "Si riparte! Si può fare, qui in Cina ci stanno riuscendo, si va verso la normalità. Ed è il messaggio che deve arrivare al mondo intero. Perché il coronavirus non risparmia nessuno in ogni angolo del pianeta, ma si può battere unendo le forze. Agendo da comunità. Qui il virus lo hanno debellato, ma conoscendolo meglio di tutti hanno fatto esperienza sugli accorgimenti per evitare che ora rientri dall’estero. Perché oggi l’epicentro della pandemia è in Europa, non più qui. Si può debellare questo male ma serve severità e una grande organizzazione. Quello cinese è un grande popolo che dobbiamo ammirare. Un miliardo e mezzo di persone hanno capito come dovevano comportarsi per salvarsi".