Canovi sul caso Donnarumma: "Volgare ricatto di Raiola, il Milan ha fatto bene"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'operatore di mercato, Dario Canovi, ha parlato dell'addio al Milan di Donnarumma: "Tutto sommato il Milan ha fatto bene. Non ha ceduto al ricatto di Raiola. Quando un agente chiede una commissione altissima è un volgare ricatto, una vessazione. Donnarumma farà il secondo al PSG, questo mi meraviglia: l’offerta del Milan era sontuosa. Nei panni del club rossonero non avrei ringraziato Donnarumma. Calhanoglu? Anche in questo il Milan ha fatto bene. Se i club cominciassero a rendere note le cifre richieste dagli agenti il sistema potrebbe cambiare. Invece c’è un’omertà incredibile".