Caos in Lega. Gravina al CorSera: "Dal Pino persona per bene. La Figc pretende rispetto"

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, in un'intervista al Corriere della Sera ha detto la sua sul fatto che sette club hanno inviato al presidente Dal Pino una lettera di sfiducia. Queste le sue parole: "Ho imparato a conoscere Paolo in un anno e mezzo di duro lavoro. È una persona onesta, determinata, capace e leale. Non è più accettabile che nel nostro mondo si privilegi una visione manichea dei rapporti istituzionali. Non ci si può dividere sempre su tutto e trasformare in nemico chi non la pensa come noi. È impensabile continuare a tollerare un livello di relazioni che, in alcune circostanze, trascendono persino la buona educazione. La mia Federazione riconosce rispetto a tutti i suoi interlocutori e pretende che gli venga riconosciuto lo stesso trattamento".