Capello: "In Champions il Milan è stato penalizzato dagli arbitri"

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, tra le altre cose, ha parlato dell’avventura del Milan in questa edizione della Champions League: "In Europa sono stati penalizzati dagli arbitri ma non deve essere una scusante. Non hanno mai giocato bene quanto a Madrid: lì si sono dimostrati squadra con tecnica, qualità, convinzione e volontà. Se lo hanno fatto solo alla fine è perché c’è una maturazione in atto. Sono come una bottiglia di vino: è stata stappata, ora possono iniziare a bere. Devono continuare a provarci, perché no? Erano praticamente fuori e sono tornati in corsa: sotto un certo aspetto hanno meno da perdere, potranno giocare più liberi e rendere di più".