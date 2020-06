Capello: "Rebic è potente. Leao? Deve convincersi dei propri mezzi"

Nel corso dell’intervista concessa a Tuttosport, Fabio Capello ha parlato di alcuni giocatori rossoneri: "Biglia non è riuscito a sfondare poiché presentarsi a San Siro con la maglia da regista è difficile, quindi ha avuto dei problemi. Rebic è potente, veloce quindi pericoloso in area avversaria. Il suo livello tecnico è discreto. Leao? Giocatore dalle enormi potenzialità che deve convincersi dei propri mezzi. Certe volte si diletta a inventare preziosismi anziché puntare con decisione alla porta per segnare. E anche Paquetà è un elemento che apprezzo molto".