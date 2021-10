Capello su Brahim: "Mi ha sorpreso, non avevo visto queste qualità in lui"

Fabio Capello, ex allenatore e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport su Brahim Diaz: "Diaz mi ha sorpreso, è importante. L'anno scorso c'era Calhanoglu che gli ha imepdito di giocare molte partite: ha corsa, tecnica e visione di gioco. Non me l'aspettavo, mi sta sorprendendo: è un rifinitore che corre, ha dinamismo. Devo fare i complmenti a Maldini e Massara perché io non avevo visto queste qualità in questo giocatore".