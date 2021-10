Capello: "Tanti allenatori espulsi? È evidente che qualcosa si è rotto nel rapporto fra tecnici e arbitri"

Fabio Capello, ex storico tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni de Il Messaggero dell’ultimo turno di Serie A, concentrandosi sulle troppe espulsioni che hanno coinvolto gli allenatori (Gasperini, Spalletti, Mourinho e Inzaghi). Capello ha dichiarato: “Mourinho ha detto di aver trovato la Serie A migliorata rispetto a come l'aveva lasciata. Qualche novità interessante c'è, è vero. Quando però vedo la Premier League, mi sembra di assistere ad un altro sport. E dipende anche dagli arbitri. L'ha sorpresa che 4 allenatori siano stati espulsi nell'ultimo turno? La serie A è l'unico posto al mondo in cui ciò accade. Evidentemente qualcosa si è rotto nel rapporto tra i tecnici il mondo arbitrale”.