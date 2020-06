Capello: "Tra Milan e Roma non ci sono 9 punti di differenza"

Intervistato da Tuttosport, Fabio Capello ha parlato del Milan e della Roma, che si affronteranno domenica a San Siro: "Nei valori attuali - ha dichiarato - non ci sono 9 punti di differenza. L’eccessivo margine è soprattutto dovuto alle prime 7 partite di Campionato, quelle in cui ad allenare il Milan c’era Giampaolo che ha avuto problemi con la squadra. Con l’avvento di Pioli in panchina e il successivo innesto di Ibrahimovic la situazione è nettamente migliorata. Il Milan può far male in contropiede. Sono andati bene - ha affermato in merito alla gara con il Lecce - hanno già giocato e vinto insieme. Il problema del Milan sono i difensori e altri giocatori da recuperare".