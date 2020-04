Caressa: "Il calcio mi manca tanto. Il paese non può restare chiuso al di là di Aprile"

Intervenuto nella diretta Instagram di Paolo Bonolis, il giornalista Fabio Caressa ha detto la sua sull'emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: "Ho finito anche di rivedere le partite storiche, non so più a cosa rivolgermi. Il calcio mi manca veramente tanto. Penso che il Paese al di là di aprile non possa restare chiuso. Dobbiamo cercare, in modo scaglionato, di riprendere le attività. L’UEFA terrà duro e proverà a portare a termine la stagione".